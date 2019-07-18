0553 313 94 23

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Türk Kızılay, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde yaşanan su baskını ve toprak kaymalarından etkilenen vatandaşların yardımına koştu - Bölgedeki vatandaşlara, gıda, su, battaniye ve benzeri yardım malzemeleri ulaştırmaya devam eden Kızılay, bir yandan da ihtiyaç tespiti çalışmaları yapıyor

18 Temmuz 2019 Perşembe 19:19
Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay, Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde yaşanan su baskını ve toprak kaymalarından etkilenen vatandaşların yardımına koştu.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde gece saatlerinden beri etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle yaşanan su baskınlarından olumsuz etkilenen vatandaşlara yardım için uzman ekipler harekete geçti.

Afetzedelere gıda, su, battaniye ve benzeri yardım malzemeleri ulaştırmaya devam eden Kızılay ekipleri, bir yandan da ihtiyaç tespiti çalışmaları yürütüyor.

Cumayeri ilçesine bağlı Dokuz Değirmen, Yeşiltepe, Harmankaya, Çelikdere ve Büyük Melen köylerinde tespit çalışması yapan Kızılay ekipleri, Dokuz Değirmen köyündeki camiye yerleştirilen mevsimlik işçilere de sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Çalışmalarda bölgedeki şubelerinin ve temsilciliklerinin yardımını alan Kızılay, sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için bölgede görev yapan ekiplere de destek oluyor.

Bölgeye acil beslenme malzemeleri, su, hijyen setleri ve battaniye sevkiyatı başlatan Türk Kızılay, çalışmalar tamamlanıncaya kadar yardımlarına devam edecek.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 19:19
  1. Düzce
  2. Kızılay
  3. su baskını
  4. yardım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şırnak Valisi Aktaş'ın Emniyet Genel Müdürlüğüne atanması
    1. Şırnak Valisi Aktaş'ın Emniyet Genel..
    2. Canlı türleri biyolojik çeşitlilikteki..
    3. 19 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
    4. Aynı gün 6 aylık hamile eşi, anne ve..
    5. Arnavutköy’de bir servis aracı ile..
    6. Şişlik ve koyu halkaları önlemenin ip..
    7. AK Parti'den istifa açıklaması!
    8. Osmaniye’de otomobille motosiklet..
    9. Akçakoca'da etkili sağanak nedeniyle..
    10. Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi,3..
    11. GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'nda..
    12. Samsunspor, Ahmethan Köse'yle 3 yıllık..
    13. Selin vurduğu Düzce’de kurtarılanların..
    14. Yeni Emniyet Genel Müdürü Aktaş’a..
    15. İzmir'de otomobil, otobüs durağına..
    16. Denizli’de cinayet
    17. Suvarlı Beldesinde MHP aday..
    18. Atatürk Barajı ormanında korkutan..
    19. 11. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda
    20. Başkan Keleş selden zarar gören..
    21. Karaman’da hükümlüler şehitlikleri..
    22. Şanlıurfa’da 1 hafta süreyle tüm..
    23. 19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol..
    24. Düzce'deki su baskını ve toprak..
    25. Doğu Perinçek'ten Ahmet Davutoğlu..
    26. Beyoğlu'nda nostaljik tramvay..
    27. İstiklal Caddesi’nde nostaljik..
    28. Belediye Kütahyaspor’da teknik..
    29. Iraklı turizmcilerden HATSO’YA ziyaret
    30. Milletvekili Ahmet Erbaş: Emet Bor..
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’