0553 313 94 23

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Vali Zülkif Dağlı: "Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi. Bunlar teyide muhtaç. Akçakoca ve Cumayeri'nde de 69 kişi kurtarıldı"

18 Temmuz 2019 Perşembe 18:59
Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Zülkif Dağlı "Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi. Bunlar teyide muhtaç. Akçakoca ve Cumayeri'nde de 69 kişi kurtarıldı." dedi.

Vali Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkili ve kurum ekiplerin sahada olduklarını belirtti.

Helikopterler aracılığıyla Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde mahsur kalan 69 vatandaşın kurtarıldığını bildiren Dağlı, 3 aileden kayıp olduğu yönünde ihbarların geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi. Bunlar teyide muhtaç. Kayıp ihbarı ile ilgili teyit ve arama kurtarma çalışmaları derhal başlatıldı."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 18:59
  1. Düzce
  2. heyelan
  3. Vali Dağlı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beyoğlu'nda nostaljik tramvay seferleri durdu!
    1. Beyoğlu'nda nostaljik tramvay..
    2. İstiklal Caddesi’nde nostaljik..
    3. Belediye Kütahyaspor’da teknik..
    4. Iraklı turizmcilerden HATSO’YA ziyaret
    5. Milletvekili Ahmet Erbaş: Emet Bor..
    6. Otomobil çarpan 12 yaşındaki Yusuf öldü
    7. Futbol: Hazırlık maçı
    8. HDP Kağızman İlçe Başkanı Özlü..
    9. Düzce Valisi açıkladı! 7 kişi hakkında..
    10. FETÖ'nün sözde "İzmir Adliyesi..
    11. Sincik Devlet Hastanesinde kanser..
    12. Kuşadası Ticaret Odası’ndan Başkan..
    13. GESTAŞ’tan açıklama
    14. Katar’dan Şanlıurfa’ya okul desteği
    15. Türkiye'ye karşı harekete geçtiler!..
    16. Başkan Ensari: “Çaldıran’da şu an 18..
    17. TBMM'den AB'nin yaptırım kararına tepki
    18. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    19. Güney Afrika ordusunda başörtüsü..
    20. Cezayir'de bir Buteflika müttefiğine..
    21. Ulaşımda çifte müjde! O tarihlerde..
    22. Hekimoğlu Trabzon FK, Oğuzhan Erdoğan..
    23. KKTC Başbakanı Tatar: “Kıbrıs Türk..
    24. Fırat Tarım Meslek Lisesi AB Projesini..
    25. Erbil şehidi Osman Köse son..
    26. Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan..
    27. Su kanalına düşen ineği itfaiye..
    28. Traktörde 3 metre yükseklikten bahçeye..
    29. Çorum’da halk ekmeğe zam
    30. Gazete dağıtım şirketi şoförü araç..
    Fehmi Koru Batı ağzıyla konuştu: Endişeli ve kaygılıyım
    Fehmi Koru Batı ağzıyla konuştu: Endişeli ve kaygılıyım
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’