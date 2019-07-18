Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelanın etkili olduğu bölge, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından havadan drone ile görüntülendi.

İlçenin Dokuzdeğirmen mevkisinde yaşanan sel sonrası vatandaşlar, ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması yaparken yol açma çalışmaları devam ediyor.

Bölgeye sevk edilen Kızılay, AFAD ve jandarma ekipleri, çalışmalarını sürdürürken DSİ, Düzce İl Özel İdaresi ve çevre belediyelerden gelen iş makineleri yolu kapatan çamur ve ağaç parçalarını temizliyor.

Öte yandan ev ve iş yerlerini su basan bölge halkı da temizlik çalışmasına başladı.

Bölgedeki rafting tesislerinden bazıları da zarar gördü.

Sel ve toprak kaymasının etkili olduğu bölge, AA ekiplerince havandan drone ile görüntülendi.







