Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

DÜZCE (AA) - Düzce Valiliğinden, etkili olan kuvvetli sağanak ve toprak kaymasından Cumayeri, Akçakoca ve Gölyaka ilçelerinde 23 köyün etkilendiği ve köylere ulaşım çalışmalarının tüm hızıyla sürdürüldüğü bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, heyelan, köprü, menfez, sel gibi olaylar nedeniyle Cumayeri, Akçakoca ve Gölyaka ilçelerinde toplam 23 köyün etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İlimizde 17 Temmuz 2019 akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkililer ve kurumlara bağlı ekiplerimiz, araç ve gereçleri ile sahada çalışmalarına devam etmektedir. Yaşanan sel felaketinden dolayı, kapanan yolların açılması ve ulaşılamayan köylere ulaşım çalışmaları tüm hızıyla sürdürülmektedir."

Açıklamada, Türk Kızılay tarafından da su ve gıda sıkıntısı yaşayan vatandaşlara yardım yapıldığı, şu ana kadar 5 helikopterle 51 kişinin mahsur kaldıkları bölgeden kurtarıldığı kaydedildi.