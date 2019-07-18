0553 313 94 23

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

İçişleri Bakanlığı:- "İl genelinde Düzce İl AFAD Müdürlüğü eş güdümünde yürütülen çalışmalara destek vermek amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığından 5 helikopter ile Sakarya İl AFAD, Zonguldak İl AFAD ve Jandarma Arama Genel Komutanlığından arama kurtarma personelleri bölgeye sevk edilmiştir"- "Yürütülen çalışmalar çerçevesinde 51 vatandaşımız kurtarılarak güvenli alana intikalleri sağlanmıştır"

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:36
Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından, Düzce'de yaşanan su baskını ve toprak kaymasına ilişkin, Jandarma Genel Komutanlığından ve Genelkurmay Başkanlığından 5 helikopter ile Sakarya ve Zonguldak İl AFAD ve Jandarma Arama Genel Komutanlığından arama kurtarma personelinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Düzce genelinde dün başlayan yağışlar nedeniyle Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçeleri ve bağlı köylerde sel, su baskını ve heyelan meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl genelinde Düzce İl AFAD Müdürlüğü eş güdümünde yürütülen çalışmalara destek vermek amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığından 5 helikopter ile Sakarya İl AFAD, Zonguldak İl AFAD ve Jandarma Arama Genel Komutanlığından arama kurtarma personelleri bölgeye sevk edilmiştir. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde 51 vatandaşımız kurtarılarak güvenli alana intikalleri sağlanmıştır."

Akçakoca ilçesinde ve çevresindeki sel ve su baskınlarına müdahale çalışmalarının Zonguldak ve Sakarya İl AFAD Müdürlükleri eş güdümünde devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bölgedeki köy yollarının açılması amacıyla (Iğdır, Dokuzdeğirmen, Esmahanım, Yeşiltepe, Dilaver) yol temizleme çalışmaları belediye ve valilik ekiplerince devam etmektedir. Ayrıca, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve AFAD Başkanlığı yetkilileri olay yerine ulaşmak üzeredir." ifadeleri kullanıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:36
  1. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
  2. İçişleri Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FaceApp’ten açıklama geldi: “Kullanıcı verileri üçüncü şahıslarla paylaşılmıyor”
    1. FaceApp’ten açıklama geldi: “Kullanıcı..
    2. 15 Temmuz kahramanı adına futbol..
    3. İkinci 500 Listesinde AOSB’den 11 firma
    4. "Saraybosna'nın Kalbi" için 53 film..
    5. "Mobilya sektöründe 2,3 milyar dolar..
    6. Kırklareli'nde patlama! Yaralılar var
    7. Vali Gürel ve vekiller Bakan Koca ile..
    8. Fuat Oktay: Tüm vatandaşlarımızın..
    9. Libya'da Temsilciler Meclisi üyesi..
    10. Düzce'deki sel ve heyelan
    11. Fikret Orman Burak Yılmaz kararını..
    12. KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Yozgat’ta..
    13. Kızarma yağının sıçramaması için neler..
    14. Suriyeli ressam savaşın acılarını..
    15. Çamlıktepe’de yaşanan selin üzerinden..
    16. Ceyhan Devlet Hastanesinin yapımı..
    17. Beşiktaş’ın yeni transferi Boyd kampa..
    18. Taşlıçay Belediyesin’den anketli..
    19. Ekmek teknesi 2 aydır su altında
    20. Türkiye Yazarlar Birliği üyeleri..
    21. "Yaşlanırken" kişisel verilerinizden..
    22. Van’da göçmenleri taşıyan minibüs..
    23. Hepsi deşifre oldu! İşte FETÖ'nün..
    24. Havalimanı çalışanına hakaret eden..
    25. Kilis’te yeni doğan bebeklere "hoş..
    26. Arçelik’in yeni akıllı fabrikası..
    27. Dünyanın en güvenli şehri Abu Dabi
    28. Ayvalık’ta 40 mülteci yakalandı
    29. Arkeologlar Kayırlı -Değirmenyolu’nu..
    30. ‘Akıllı’ raporu gelen anne katili kıza..
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’