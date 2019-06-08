Düzce'deki silahlı kavga

DÜZCE (AA) - Düzce'de 3 gün önce iki grup arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Merkeze bağlı Esentepe köyünde aralarında husumet bulunan Bahadır Yaman'ın yaralanması, Samet Çuhadar'ın ölümüne ilişkin Umut, Mustafa ve Ali G. jandarma tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "kasten adam öldürme ve adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

- Olay

Umut, Ali, Mustafa G. ile aralarında husumet bulunan Bahadır Yaman ve Samet Çuhadar merkeze bağlı Esentepe köyünde tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Umut, Ali ve Mustafa G. tabancayla ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaşmıştı.

Yaralanan Bahadır Yaman ile Samet Çuhadar, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılmıştı. Samet Çuhadar, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



