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Düzce'deki sel ve heyelan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:- "Arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 51 vatandaşımız tahliye edildi. Tüm vatandaşlarımızın tahliyesi sağlanmıştır"

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:47
Düzce'deki sel ve heyelan

TBMM (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Düzce'deki sel ve heyelan felaketinde arama kurtarma faaliyetleri sonucu 51 vatandaşın tahliye edildiğini bildirdi.

TBMM Genel Kurulundaki 11. Kalkınma Planı görüşmelerine katılan Oktay, Düzce'de meydana gelen sel ve heyelan felaketine ilişkin bilgi verdi.

Yağışlar nedeniyle Düzce'nin bazı ilçe ve köylerinde sel baskınları ve heyelanların meydana geldiğini belirten Oktay, Düzce Valiliği başkanlığında çalışmaların devam ettiğini, Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 4 hava aracı ile çevre illerden arama kurtarma personelinin bölgeye sevk edildiğini kaydetti.

Çalışmaların devam ettiğini bildiren Oktay, "Arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 51 vatandaşımız tahliye edildi. Tüm vatandaşlarımızın tahliyesi sağlanmıştır. Bölgede köy yollarının açılması için temizleme çalışmaları devam ediyor. İş makinaları bölgeye sevk edildi. Bu olayda can kaybının olmaması büyük tesellimizdir. Tüm çalışmaları yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Oktay, sel baskınından zarar gören vatandaşlara gereken yardımı yapacaklarını belirterek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:47
  1. 11. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda
  2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

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