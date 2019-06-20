Düzce'deki sel bölgesi havadan görüntülendi

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde etkili olan sağanağın ardından hasar gören bölge, drone ile havadan görüntülendi.

İlçede önceki gün etkili olan sağanağın ardından bazı derelerin taşması sonucu Çamlıbel, Hacıyakup ve Açma köylerindeki ev ve ahırlarda yaşanan su baskınlarına yönelik İl Afet Müdahale Planı kapsamında yapılan çalışmalar sürdürülüyor.



Selde zarar gören dere yataklarının düzeltilmesi için İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri ekipleri iş makineleriyle çalışma yaparken İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İller Bankası ile Karayollarında görevli 25 kişilik ekip, altyapı, içme suyu ve ulaşım konularında hasar tespit çalışması yürütüyor.



Bölgede drone ile havadan yapılan çekimlerde, ekiplerin yol temizleme, devrilen ağaçları kaldırma ve hasar tespit çalışmaları yer alıyor.



Öte yandan, Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgedeki 18 evin zarar gördüğünün tespit edildiği belirtildi.