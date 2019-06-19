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Düzce'deki sağanak

Gölyaka ilçesinde etkili olan sağanağın ardından dere taşması sonucu zarar gören bölgede hasar tespit çalışması yapılıyor- Düzce Valisi Zülkif Dağlı:- "En büyük teselli kaynağımız, can kaybı ya da yaralanmanın olmamasıdır"- "UMKE, AFAD, Özel İdare, DSİ, belediyelerimiz, itfaiye ve jandarma ekipleri, gece boyunca çalışma yaptı. Duruma baktığımızda felaketin ne derece büyük olduğunu görüyoruz ama Allah'a şükür bu şekilde kurtarmış olduk"

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:29
Düzce'deki sağanak

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde etkili olan sağanağın ardından dere taşması sonucu zarar gören bölgede, ekipler hasar tespit çalışması başlattı.

Gölyaka ilçesinde dün etkili olan sağanağın ardından bölgeden geçen bazı derelerin taşması sonucu Çamlıbel, Hacıyakup ve Açma köylerindeki ev ve ahırlarda yaşanan su baskınları sonrası bölgede çalışma yapılıyor.

Hasar tespit çalışmaları; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İyileştirme Şubesi personeli, İl Maliye Şubesi, İl Özel İdaresi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve ilgili birimlerin katılımıyla yürütülüyor.

Öte yandan ilçeyi il merkezine bağlayan ve su taşkını nedeniyle trafiğe kapanan yolu açma çalışması devam ediyor.

- "Zarar ziyan ne varsa hepsini karşılıyoruz"

Bölgeyi ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Düzce Valisi Zülkif Dağlı, su basan evlerinin önünde oturan yaşlı çifti ziyaret etti.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Dağlı, "Canımıza gelmesin, hepsini hallederiz. Devletimiz büyük, hepsini hallederiz inşallah. Çalışmaları yapıyoruz, evleri onaracağız. Zarar ziyan ne varsa hepsini karşılıyoruz. Hiç canınızı sıkmayın." diye konuştu.

Vali Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük bir felaketin atlatıldığını söyledi.

Çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini vurgulayan Dağlı, şöyle devam etti:

"En büyük teselli kaynağımız, can kaybı ya da yaralanmanın olmamasıdır. 14 vatandaşımızı şu ortamdan görevlilerimiz ve köylülerimiz, hep birlikte kurtardık. Ardından UMKE, AFAD, Özel İdare, DSİ, belediyelerimiz, itfaiye ve jandarma ekipleri, gece boyunca çalışma yaptı. Duruma baktığımızda felaketin ne derece büyük olduğunu görüyoruz ama Allah'a şükür bu şekilde kurtarmış olduk."

Zarar tespit çalışmalarının başladığını aktaran Dağlı, "Maddi zararlar, her zaman aşılabilecek küçük konulardır devletimiz için. Bugün tüm hasar tespit çalışmalarını yapacağız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde yerine getireceğiz. Dere yataklarının yeri ile kesinlikle oynamamalıyız, dere yataklarının temizliği, bakımını hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bunları da yaparak daha güvenli olması için çabamızı göstereceğiz. Can kaybının olmaması hepimiz için teselli kaynağı, kalanlar devletimiz için küçük şeyler. Bunları da en kısa zamanda telafi edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, vatandaşlardan, öğleden sonra bölgede etkili olması beklenen yağışın neden olabileceği olumsuzluklara karşı duyarlı olmasını istedi.

Bölgede dün yaşanan sel nedeniyle ilçeyi il merkezine bağlayan kara yolu trafiğe kapanmış, sel nedeniyle endişelenerek evlerinin üst katlarına çıkan vatandaşları itfaiye, AFAD ve ilde görev yapan arama kurtarma dernekleri güvenli bölgelere almıştı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 12:29
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