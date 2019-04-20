Düzce’deki kazada yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti Düzce merkeze bağlı Yeşilçam köyü yolunda meydana gelen kazada araç içinde sıkışan sürücü Nihat Çöymen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Düzce merkeze bağlı Yeşilçam köyü yolunda meydana gelen kazada araç içinde sıkışan sürücü Nihat Çöymen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde merkeze bağlı Yeşliçam Köyü yolu üzerinde meydana gelen kazada kazada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton çeşmeye çarparak hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Nihat Çöymen, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılmıştı. Sürücü Nihat Çöymen, kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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