0553 313 94 23

Düzce'deki FETÖ/PDY davası

Kapatılan "İsmail'in Yeri" restoranlarının sahibi İsmail Çolak'ın yargılanmasına devam edildi

19 Haziran 2019 Çarşamba 19:44
Düzce'deki FETÖ/PDY davası

DÜZCE (AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında, kapatılan "İsmail'in Yeri" restoranlarının sahibi İsmail Çolak'ın yargılanmasına devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Çolak ile avukatı ve yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, bir önceki celsede Bolu 1. ve 2. Ağır Ceza mahkemelerindeki Çolak'ın isminin geçtiği belgeleri okudu. Belgeler hakkında savunma yapan Çolak, aleyhte hususları kabul etmediğini belirtti.

Bolu'da düzenlenen sohbetlere zaman zaman katıldığını aktaran Çolak, "Beni Bolu'daki başka bir şirkete haberim olmadan ortak etmişler. Oranın il abisi benim yanıma geldi, ortaklık belgelerini imzalattı ama ben oraya hiç para vermedim. Sohbetlere de zoraki gittim, oradaki bir okulda yapılan sohbetlere giderdim."

Mahkeme başkanının, "Bu gıyabında ortaklık nasıl oluyor?" sorusuna Çolak, "Bunlarda her türlü oluyor efendim." diye cevap verdi.

Sanık ve avukatını dinleyen heyet, iddia makamının mütalaasını aldı.

Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında ifadeleri bulunan S.Y, N.A. ve O.D'nin, tanık sıfatıyla dinlenmesi için zorla getirilmesine, sanığın yurt dışına kaçma durumu da göz önüne alınarak mevcut delil durumu kapsamında tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanığın avukatı, mütalaanın ardından müvekkilinin ByLock kullanıcısı olmadığını ifade ederek, "Belirtilen ByLock kayıtlarında, bir yurdun parası ve para transferi konuşuluyor. Bu ByLock müvekkilime ait değildir. Müvekkilim Amerika vizesi, Polonya'da oturma izni olmasına rağmen adalete güvenip ülkesine döndü, adalet önüne geldi. Tahliyesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Son sözü sorulan Çolak, tanıkların dinlenmesinde herhangi bir sakınca olmadığını aktararak, şunları söyledi:

"Rahatsızlığım yüzünden tahliyemi talep ediyorum. Mecburi ihtiyaçlarımı göremiyorum. Ben çocuklarımı ve torunlarımı bırakıp hiçbir yere gitmem. Kaçacak olsaydım yurt dışından dönmezdim. İş yerimdeki sabit hattın internetinden ByLock'a giriş yapılmış, ben ByLock kullanmadım."

Mahkeme, S.Y, N.A. ve O.D'nin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dinlenmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 17 Temmuz'a ertelendi.

Cumhuriyet savcısı, sanık İsmail Çolak hakkında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılması talebinde bulunmuştu.

FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilerek KHK ile kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) yönetici ve üyelerinin aralarında bulunduğu davanın firari sanıkları arasında yer alan İsmail Çolak, 10 Ocak'ta Polonya'dan gelerek emniyet ekiplerine teslim olmuştu.

- İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Çolak'ın, FETÖ adına koordinasyon sağladığı ve sohbet toplantıları düzenlediği, himmet, burs ve kurban yardımı toplayarak, örgüt faaliyetleri yürüttüğü belirtiliyor.

Sanığın örgüte insan kazandırmak için çalıştığı, maddi destek sağladığı ve terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı ile 2014 yılında örgüte destek olmak amacıyla 320 bin lira yatırdığı ifade edilen iddianamede, Çolak'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüte finansal destek sağlamak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 19:44
  1. dava
  2. Düzce
  3. FETÖ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükler kirletti, çocuklar temizledi
    1. Büyükler kirletti, çocuklar temizledi
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vakıf ve..
    3. Ergin Ataman parkeye yine kulaklıkla..
    4. Köpeğine sokak kedisini parçalattı,..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yargının..
    6. Başkan Erdoğan konuşuyor -CANLI-
    7. Aydınlı çoban yağışların ardından..
    8. Bu maske ile saç kırıklarına nokta..
    9. Hatay'da 75 düzensiz göçmen yakalandı
    10. FETÖ'nün askeri yargı yapılanması..
    11. Avrupa borsaları günü karışık seyirle..
    12. YÖK'ten turizm fakültelerine..
    13. Düzce'de hırsızlık operasyonu
    14. Suudi Arabistan’dan BM’nin Kaşıkçı..
    15. Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı!..
    16. Alaplı’da sel felaketi hayatı felç etti
    17. Isparta sağanak yağmura teslim
    18. Kargı’da trafik kazası: 2 yaralı
    19. Tedaviye gidemeyen hastanın yardımına..
    20. Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu
    21. Düzce'deki FETÖ/PDY davası
    22. KARVAK Başkanı Yusuf Cevahir’in annesi..
    23. Kıbrıs gazilerine madalya tevcih edildi
    24. Kıbrıs Gazisi Hüseyin Subutay son..
    25. Susurluk’ta sağanak yağış hayatı felç..
    26. Kapadokya’da yeraltı şehrini su bastı
    27. Başkan Kadir Dağlı’dan Federasyon..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan, radyo ortak..
    29. Sinop’ta jandarma ekiplerinden kenevir..
    30. Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nden 20..
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu