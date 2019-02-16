Düzce’de yaşayanların yüzde 24’ü başka ilden

2018 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi(ADNKS) Sonuçlarına göre Düzce İlinde ikamet eden her yüz kişiden 76’sı Düzce ili nüfusuna kayıtlı.

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Düzce ilinde ikamet edenlerin 289 bin 926’sı (%75,91) Düzce ili nüfusuna kayıtlı olup, 91 bin 983’ü(%24,09) diğer il nüfusuna kayıtlı. Düzce ilinde, Sakarya nüfusuna kayıtlı 7 bin 262kişi (% 1,90) ile Sakarya birinci sırada gelmekte olup sırasıyla 6 bin 675 kişi (% 1,75) ile Trabzon, 5 bin 204 kişi (% 1,36) ile Ağrı ili izlemekte. Düzce ilinde ikamet eden kişiler sıralamasında son sırayı 69 kişi (% 0,02) ile Hakkari almaktadır. Hakkari ilini sırasıyla 114 kişi (% 0,03) ile Burdur, 125 kişi (% 0,03) ile Yalova, 138 kişi (% 0,04) ile Tunceli izlemekte.