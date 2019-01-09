Düzce'de yarın okullar tatil mi? Düzce 10 Ocak Perşembe kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Düzce de var. Düzce'de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Düzce'de okullar yarın da tatil mi? Düzce'de okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Düzce'de 10 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

Düzce'de yarın (10 Ocak Perşembe günü) okullar tatil mi?

Düzce 'de yoğun kar yağışı etkisi altına girerken, il genelinde okulların yarın tatil ilan edilip edilmeyeceği soruluyor. Düzce Valiliği'nden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmezken bugün ara verilen eğitim-öğretime yarın da ara verilp verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Düzce Valiliği bugün (9 Ocak çarşamba günü) kar yağışı nedeniyle okullar tatil etmişti. Öğrenci ve veliler Düzce'de yarın (10 ocak perşembe günü) okullar tatil mi? sorusunun cevabını merak ediyor. Düzce Valiliği yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapmadı.