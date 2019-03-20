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Düzce’de yangın söndürmeyi bilmeyen kalmayacak

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu yaptıkları ortak çalışma ile Türkiye’ye örnek olacak projeye imza attı.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:40
Düzce’de yangın söndürmeyi bilmeyen kalmayacak

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu yaptıkları ortak çalışma ile Türkiye’ye örnek olacak projeye imza attı. İtfaiye personeli ve arama kurtarma ekiplerinin gönüllülerine düzenlenen program ile eğitim verilirken başarılı olanlar ise sertifikalarını aldı.


Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay konuşmasında; “İtfaiyemiz Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte eğitimler aldı. Bu eğitimleri çok önemsiyoruz. Önce itfaiyemiz ve arama kurtarma ekiplerimiz eğitimlerini alacak sonrasında ise vatandaşları eğiteceğiz. Ne kadar çok eğitimleri artırırsak felaketlerin önüne o kadar geçebiliriz. Çünkü halkımızın yangın konusunda eğitim alması lazım. Yangınlara karşı hem tedbirli hem de eğitimli olmak her zaman iyidir. Önce itfaiye personelimiz eğitimden geçirildi, sonrasında ise vatandaşlarımız eğitilecek” dedi.


Düzce İtfaiye Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu işbirliği ile yangın söndürme ve yangına ilk müdahale eğitim programı düzenlendi. Düzenlenen ve yaklaşık 1 yıl süren eğitim programına Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, DAKE Düzce Arama Kurtarma ve Ulusal Arama Kurtarma Derneklerinin gönüllüleri katıldı. Alınan sertifika ile iş kazalarının önüne geçilmesi amaçlanırken gönüllülere ise yangın söndürme, yangın anında yapılacaklar, yangına ilk müdahale gibi konularda uzman eğitmenler tarafından eğitim verildi. Eğitimlerini tamamlayan ve başarılı olan İtfaiye personeli ve gönüllüler sertifikalarını ise Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü İlhan Çetin, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Selma Kaplan ile İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat’ın elinden aldı. İtfaiye personeli ve gönüllüler aldıkları eğitimlerle beraber yangın ve yangına müdahale konusunda eğitim de verebilecekler.


Düzenlenen eğitim programı hakkında konuşan İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat; Halk Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği çerçevesinde çalışma yaparak uzun vadede verdikleri eğitim ile profesyonellerin daha doğru şekilde yangınlara müdahale ederken, aynı zamanda eğitimlerde verebilecekler. Eğitimlere katılanlara bugün sertifikalarını verdik” dedi.


Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Çetin ise bu tip eğitimlerin devam edeceğini, topluma, insanlara dokunan eğitim programları ile Düzcelilerin daha bilinçli olmasının sağlanması amacıyla çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.


Programın sonunda ise yapılan çekiliş ile bir vatandaşa yangın tüpü Belediye Başkanı Dursun Ay tarafından hediye edildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:40
  1. sanat

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