Düzce'de uyuşturucu operasyonu Uyuşturucu hap ve dinamit lokumunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gölyaka ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İkametlerde yapılan aramalarda 30 uyuşturucu nitelikli hap ve 4 dinamit lokumu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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