Düzce'de uyuşturucu operasyonu Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda, 21 gram uyuşturucu madde ele geçirildi Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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