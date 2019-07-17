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Düzce’de “Uluslararası boyutuyla 15 Temmuz” paneli

Düzce Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında “Uluslararası Boyutuyla 15 Temmuz Darbe Girişimi: Nedenler, Aktörler ve Sonuçlar” başlıklı bir panel düzenledi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 21:27
Düzce’de “Uluslararası boyutuyla 15 Temmuz” paneli

Düzce Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında “Uluslararası Boyutuyla 15 Temmuz Darbe Girişimi: Nedenler, Aktörler ve Sonuçlar” başlıklı bir panel düzenledi.


Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Furat Akdemir tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılışında konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 15 Temmuz’un 3. yılında farkındalığı artırmak ve yeni nesillere daha aydınlık bir gelecek adına bu etkinlikleri düzenlediklerini ifade etti.


FETÖ ve PKK gibi örgütlerin üzerinde çalışılması, inceleme ve ders çıkarılması gereken birer vaka olduğunu belirten Çakar, örgütleri ayakta tutan şeyin amaçları olduğunu söyledi. FETÖ’nün amacının ülkeyi ele geçirmek olduğuna işaret eden Prof. Dr. Çakar, temel stratejisinin ise sinsiliğe ve güven oluşturmaya dayalı amaçlar doğrultusunda kitleleri yönlendirmek olduğunu sözlerine ekledi. FETÖ’nün ortak dinamiklerinin gizlilik ve takiyye olduğunun altını çizen Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, “Gençlere büyük sorumluluk düşüyor. Ülkemizi yaşatacak ve gelecek nesillere aktaracak sizlersiniz” dedi.


Açılış ve protokol konuşmalarının sonrasında programın panel bölümüne geçildi. Panelin moderatörlüğünü yapan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, önemli olayları tek perspektiften değil, uluslararası boyutuyla da değerlendirmek gerektiğini belirterek 15 Temmuz darbe girişiminin de çok boyutlu ele alınacağını söyledi.



“Bu mücadele uzun sürecek”


Panelin ilk konuşmacısı olan Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal İnat, Türkiye’nin dünyada en çok terör saldırılarına uğrayan ülkelerin başında geldiğine dikkat çekti. 15 Temmuz’un asıl failinin FETÖ’den ziyade arkasındaki aktörler olduğunu dile getiren İnat, FETÖ açısından darbe girişiminin hedefinin ülkeyi ele geçirmek, arkadaki aktörlerin hedefinin ise Türkiye’yi kayan eksenini düzeltmek ve yörüngeye tekrar oturtmak şeklinde açıkladı.


Halkın direnmesiyle darbe girişiminin atlatıldığını dillendiren konuşmacı, darbecilerin niyeti açısından ise sürecin sona ermediği uyarısında bulundu. FETÖ’nün ABD ve Almanya gibi ülkelerin destekleri sayesinde hedefinden vazgeçmediğini belirten Prof. Dr. Kemal İnat, sonuçların ülkemize ciddi zararlar verdiğini ve bu mücadelenin uzun süreceği bilgisini paylaştı.



“Türkiye’nin S-400 sistemini alarak ABD’ye bağımlılığını azalttı”


Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ali Balcı da, FETÖ’nün birçok kanıta rağmen iade edilmemesinin ABD ve Türkiye arasındaki büyük güç farkından kaynaklandığı değerlendirmesinde bulundu. ABD’nin Türkiye’yi NATO ve ABD ekseni doğrultusunda hareket etmesi için darbe girişimi dahil birçok yola başvurduğunun altını çizen Doç. Dr. Ali Balcı, Türkiye’nin 15 Temmuz’dan sonra ABD, Rusya ve Çin gibi büyük güç eksenleri ile ilişkiler geliştirdiğini, buna örnek olarak da Türkiye’nin S-400 sistemini alarak ABD’ye bağımlılığını azaltırken, Rusya ve ABD’yi de karşı karşıya getirdiği örneğini verdi.



“15 Temmuz örgütlü işgal girişimi”


Panelin son konuşmacısı SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Dr. Öğretim Üyesi Nebi Miş ise 15 Temmuz’un sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda bir örtülü işgal girişimi olduğunu da vurguladı. Darbecilerin geçmiş yöntemlerin dışında farklı olarak terör eylemi de gerçekleştirdiğini söyleyen davetli konuşmacı, 15 Temmuz darbe girişiminin dışardan planlandığını ve yönetildiğini de sözlerine ekledi. Program, davetli konuşmacılara teşekkür plaketlerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 21:27
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