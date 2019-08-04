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Düzce’de turizm hız kazanacak

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Akçakoca turizmimizin gözde yerlerinden birisi olduğunu belirterek “Düzce’deki turizmi harekete geçirecek bir girişimde bulunduk” diye konuştu.

04 Ağustos 2019 Pazar 10:52
Düzce’de turizm hız kazanacak

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Akçakoca turizmimizin gözde yerlerinden birisi olduğunu belirterek “Düzce’deki turizmi harekete geçirecek bir girişimde bulunduk” diye konuştu.


Bakan Faruk Özlü, Akçakoca turizmimizin gözde yerlerinden birisi olduğunu belirterek “Yaşanan selden dolayı durma noktasına gelen turizmi tekrar canlanması için beklenen noktaya getirilmesi için Düzceliler ve Akçakocalılar bir araya gelerek güzel bir platform oluşturdular. Akçakoca’nın tanıtımı için güzel bir imkana çevirdiler. Bu kadar sürede bir araya gelen herkese teşekkür ediyorum”



“Turları Düzce’ye sokacağız”


Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk ÖzlüDüzce Belediyesi bünyesinde kurdukları BELTUR ile ildeki turizmi harekete geçireceklerini söyledi.Başkan Özlü, “Biz bir şirket kurduk. Düzce BELTUR diye. BELTUR Düzce Belediyesi şirketidir. Düzce’nin turizm potansiyelini tetiklemeyi düşünüyoruz. Düzce’nin bir turizm potansiyeli var, Düzce’de çok şey var önce bunu Düzcelilere tanıtacağız. BELTUR ile üç hedefimiz var. Belediyenin sahip olduğu sosyal tesisleri işletecek. Halkamıza ucuz yeme içme imkanı sağlamak. Yaklaşık maliyetine olacak, bedava olmayacak. Düzce’nin Yığılca ilçesinde ki Sarıkaya Mağarası var Türkiye’nin en güzel, en nadide mağaralarından birisidir. Belki de Düzcelilerin bir çoğu bu mağarayı görmedi. Bu tip yerlere ring seferleri yapacak BELTUR. Yani Düzce merkezden kalkacak Sarıkaya Mağarasına gidecek, Akçakoca’daki Aktaş Şelalesine gidecek yada Ceneviz Kalesine ring seferleri yapacağız.Türkiye ölçeğinde turlar yapan şirketler var. Bu şirketler Karadeniz turları düzenliyorlar Batı Karadeniz turları var. Bunların Düzce’ye de uğramasını sağlayacağız. İnsanlara Konuralp’taki tarihi yerleri gezdireceğiz, Düzce’nin mutfağını onlara sunacağız buna Düzce BELTUR öncelik yapacak. Dolayısıyla Düzce’de turizmi tetikleyeceğiz. Akçakoca’daki turizm de dahil. Düzce’deki turizmi harekete geçirecek bir girişimde bulunduk” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 10:52
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