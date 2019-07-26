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Düzce’de tüplere LPG dolduran akaryakıt istasyonlarına operasyon

Düzce’de evlerde kullanılan tüplere, LPG dolduran akaryakıt istasyonlarına polis ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda LPG doldurulmuş tüp ve dolum yapımında kullanılan özel aparatlar ele geçirildi.

26 Temmuz 2019 Cuma 11:22
Düzce’de tüplere LPG dolduran akaryakıt istasyonlarına operasyon

Düzce’de evlerde kullanılan tüplere, LPG dolduran akaryakıt istasyonlarına polis ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda LPG doldurulmuş tüp ve dolum yapımında kullanılan özel aparatlar ele geçirildi.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, il genelinde ev tüplerine LPG dolduran akaryakıt istasyonlarını takibe aldı. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, istasyonlarında yapılan aramalarda LPG doldurulmuş çok sayıda tüp ve tüplere LPG doldurmaya yarayan aparatlar ele geçirdiler. Tüplere ve aparatlara el konulurken, haksız kazanç elde eden istasyon sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:22
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