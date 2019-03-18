Düzce’de Tüketici Hakem Heyeti başarı belgeleri verildi

Düzce’de Tüketici Hakem Heyeti Başkan ve üyelerine başarı belgesi verildi. Bölge töreninde konuşan Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı Kadir Yılmaz Tüketici hakem heyetleri vasıtasıyla satıcı ve alıcı arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeye yansımadan, masrafsız, hızlı ve kolay bir şekilde çözüldüğüne dikkat çekti.

Başarı belgesi takdim töreni Düzce Valiliği Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Törende açılış konuşmasını yapan Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar, tüketicilerin taraf oldukları durumlarda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların etkin çözümü ve bilinçli tüketimin aşılanmasının bakanlığın en temel öncelikleri arasında yer aldığını belirterek “Tüketicilerimiz öncelikle sahip oldukları haklar ve bu haklara esas olabilecek yasalara ilişkin yeterli bilgi düzeyine sahip olmalıdırlar. Günlük yaşamın bir parçası olan Tüketici sorunlarının çözümü bilinçli tüketiciden geçmekte. Asında unutulmamalıdır ki her üreticimiz aslında birer tüketicidir. Tüketicilerimiz herhangi bir sorunlar karşılaştıklarında doğrudan il müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekir. Bunun yanı sıra ilçelerimizde Kaymakamlıklarda irtibat personellerimiz mevcut. Ayrıca Alo 175 tüketici hattını arayabilirler” ifadelerinde bulundu.

Şahin “Rekabette avantaj sağlayacak”

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, alışverişlerinde bilinçli hareket etmeye başlayan tüketicilerin üreticileri dünya standartlarında üretim yapmaya mecbur kılacağını ve bu durumun ekonominin bel kemiği olan sanayicilere dünya markalarıyla rekabette avantajlar sağlayacağını dile getirerek “Ekonomik faaliyetlerin nihai amacı, tüketici ihtiyaçlarının maliyet, kar ve toplumsal fayda gibi unsurlar gözetilerek karşılanmasıdır. Rekabet koşullarının son derece zorlaştığı günümüzde bu hedefe ulaşmanın yolu, tüketici mutluluğunu en üst düzeyde tutarak onların güvenini kazanmaktan geçmektedir. Bu nedenle, başta gelişmiş batı toplumları olmak üzere bugün birçok ülkede tüketici haklarının korunması hem kamu idarelerinin hem de özel girişimlerin öncelikli ve temel politikalarından biri haline gelmiştir. Yasaların bize tanıdığı hakları kullanmaktan çekinmemeli ve hak arandıkça haksızlıkların azalacağını daima aklımızda tutmalıyız. Unutmamalıyız ki sorumluluk bilincinin gelişmediği toplumlarda verilen hakların değeri özümsenemez ve sonuç olarak da bu haklar layıkıyla hayata geçmez. Alışverişlerinde bilinçli hareket etmeye başlayan tüketicilerimiz, üreticilerimizi dünya standartlarında üretim yapmaya mecbur kılacak ve bu durum ekonomimizin bel kemiği olan sanayicilerimize dünya markalarıyla rekabette avantajlar sağlayacaktır. Günlük yaşamın bir parçası olan tüketici sorunlarının çözümü bilinçli tüketimden geçmektedir” dedi.

Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı Kadir Yılmaz ise Bakanlığın vatandaşın ekonomik menfaatlerini koruma noktasında yaptığı çalışmaları sıralayarak “Bakanlık olarak Vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini ve satın aldıkları ürünler ile ilgili sağlık ve güvenliklerini korumak adına bir çok faaliyet gerçekleştiriyoruz. 6502 Tüketicilerin Korunması Hakkındaki kanun ile tüketicileri daha ileri seviyede korumaya yönelik tedbirler alıyoruz. Tüketici hakem heyetlerimizle tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeye yansımadan, masrafsız, hızlı ve kolay bir şekilde çözülmesini sağlıyoruz. Reklam Kurulu aracılığı ile ekonomik çıkarların ticari reklamlar vasıtasıyla zedelenmesini önlemek için tedbirler alıyoruz. Sorunların yerinde çözümü için şikayete bağlı olarakveya resen planlı denetim faaliyetlerini yürütüyoruz. Tüketicilerin dikkatini ilk bakışta çekebilecek şekilde yerli üretim logosunu hazırlayarak kamuoyu ile paylaştık. Alo 175 Tüketici Danışma Hattına 2018 yılında 517 bin 176 adet çağrıyı cevaplandırdık. Sağlık ve güvenlik konusunda da önemli çalışmalar yapıyoruz. Denetimlerde tespit ettiğimiz sağlık ve güvenliği tehdit eden ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sisteminde yayınlıyoruz. Kamu sporları, broşürlerle tüketicileri bilinçlendiriyoruz” diye konuştu.

Vali Dağlı, “Vatandaş memnuniyeti önemli”

Vatandaş memnuniyetinin önemine vurgu yapan Vali Dr. Zülkif Dağlı ise alıcı ve satıcıların etik kurallara riayet ettiği bir ülke temennisinde bulunarak “Bizim Ahilik anlayışımızda şu anda hayata geçirilmiş uygulamaların hepsi var. Biz bunları batıdan yeniden almışız gibi gösteriliyor. Her zaman satıcılar değil alıcılarda haksız talepte bulunabiliyorlar. Bunlar tamamen etik değerlerimizle ilgili. Bizim insanımızı bu etik değerler çerçevesinde eğitmemiz lazım. Devletimiz bunu inisiyatife bırakmadan bir düzene koymuş gayet sağlıklı bir şekilde de işliyor. Eksikler gideriliyor. Vatandaş memnuniyeti önemli. Alıcı ve satıcılarımıza düşen etik anlamda önemli görevler var. Daha müreffeh, tüketim bilincine sahip alıcı ve satıcıların olduğu bir ülke temenni ediyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

Açıklamaların ardından Vali Zülkif Dağlı ve Düzce protokolü tarafından Tüketici Hakem Heyeti Başkan ve üyelerine başarı belgeleri takdim edildi.