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Düzce'de trafik kazası

27 Ocak 2019 Pazar 20:20
Düzce'de trafik kazası

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında, lüks otomobilde sıkışan sürücü, sağlık ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Recai A. yönetimindeki 34 RB 3353 plakalı lüks otomobil, Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampaları Ankara istikametinde seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağaçlık alanda yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobil, ağaca çarparak durabildi.

Kazada, sürücü bulunduğu yerde sıkışırken, hafif şekilde yaralanan yanındaki İslam A, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü sakinleştirdi. Yoğun çaba sonrasında bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, sağlık ve emniyet ekiplerince sedyeyle ambulansa alındı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, Düzce'deki bir akrabalarına taziye ziyaretine geldiği öğrenildi.

Öte yandan, otoyolun yaklaşık 20 metre dışındaki alanda bulunan lüks otomobil, vinç yardımıyla kurtarıldı.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 20:20
  1. Anadolu Otoyolu
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