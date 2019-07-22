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Düzce’de toplu taşıma sil baştan değişiyor

Düzce Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan ‘Ulaşım Master Programı’ çerçevesinde şehir içi ulaşım sisteminin iyileştirilmesi tespit ve müdahale çalışmaları başladı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:18
Düzce’de toplu taşıma sil baştan değişiyor

Düzce Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan ‘Ulaşım Master Programı’ çerçevesinde şehir içi ulaşım sisteminin iyileştirilmesi tespit ve müdahale çalışmaları başladı.


Düzce Belediyesi öz kaynakların verimli kullanılması ve hizmetlerin maksimum fayda sağlayacak şekilde düzenlenmesi konusunda fiili çalışmalarını sürdürüyor. 65. Hükümet Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün her fırsatta dile getirdiği şehir içi ulaşım sisteminin yeniden düzenlenmesi konusunda uzmanlarla yapılan toplantılar sonuç verdi.Toplu taşıma hatlarının optimizasyonu için çalışan 20 kişilik ekip süreç içinde 26 hat ve 55 otobüs üzerinde takip ve sayım yaptı. Hazırlanan raporlara göre bu hatlar üzerindeki otobüsler değişecek, gün içinde boş hareket eden çoğu büyük otobüslerin yerine küçük otobüs kullanımı yapılacak. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Özlü “Şehir içi ulaşım sistemimizde yıllık 7,5 Milyon TL zarardan söz ediyoruz. Toplu taşıma konularında uzman 20 kişilik ekiple Düzce’nin toplu taşıma sistemine röntgen çektik. Hazırlanan raporlarda 26 hat üzerindeki otobüslerin neredeyse yarısının boş hareket ettiğini tespit ettik. Bu konuda her çözüm değerlendirilecek, uygulanacak. Bu zarardan en kısa sürede kurtulup meblanın kasamızda kalması için çalışacağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:18
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