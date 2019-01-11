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Düzce'de tarihi konak yandı

11 Ocak 2019 Cuma 18:55
Düzce'de tarihi konak yandı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çıkan yangında 2 katlı tarihi konak kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Akçakoca’nın tarihi mahallesi Orhangazi'de Ayhan Özdemir'e ait 2 katlı tarihi konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen konağın bitişinde yer alan bir evde ise kısmen hasar oluştu.

İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 18:55
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