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Düzce'de şüpheli ölüm

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

23 Nisan 2019 Salı 07:08
Düzce'de şüpheli ölüm

Alınan bilgiye göre, Akçakoca'nın Osmaniye Mahallesi'nde yaşayan Hamit Tuna'dan (59),iki gündür haber alamayan yakınları evine gitti. Tuna'nın yakınları, camdan içeriye bakarak yaşlı adamının yerde hareketsiz yattığını gördü ve durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, evin balkon kapısını kırarak içeri girdi.

Sağlık ekipleri, Tuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi. AA'nın haberine göre; Hamit Tuna'nın cesedi, savcının incelemesinin ardından, önce Akçakoca Devlet Hastanesi morguna, daha sonra İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 06:25
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