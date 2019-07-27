Düzce'de su altı ekipleri titizlikle çalışıyor

DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER / TAYYİB HOŞBAŞ - Düzce'nin Cumayeri ile Akçakoca ilçesinde, 10 gün önce meydana gelen sel felaketinin ardından halen kayıp olan 2 çocuğu arama çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, sabahın erken saatlerinde botlarla Melen Çayı'na iniyor.

Esmahanım köyünden Melen Çayı'nın Karadeniz'e döküldüğü noktaya kadar olan yaklaşık 21 kilometrelik hatta titizlikle arama yapan su altı ekipleri, hiçbir noktayı es geçmeden, aynı yerden defalarca geçerek hava kararıncaya kadar çalışma yürütüyor.

Botlarla giremedikleri yerlerde dalış gerçekleştiren ve ağaç parçalarının kapattığı yerleri inceleyen ekipler, büyük bir fedakarlıkla, gerektiğinde canlarını hiçe sayarak kayıp 3 yaşındaki Kağan Töngel ile 7 yaşındaki İlayda Sinem Kaplan'ı bulabilmek için çaba sarf ediyor.

Ekiplerin gayretli çalışmaları, afetzede ve çevredeki vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.

- "Çalışmalar titizlikle yürütülüyor"

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin çok büyük bir afet yaşadığını ve devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu söyledi.

Afetin yaşandığı bölgede ilk dakikadan bu yana sürekli bir çalışmanın olduğuna değinen Vali Dağlı, "Sel bilgisi geldiğinde ilk etapta mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için yoğun çaba sarf edildi. Hava şartlarının zor olmasına rağmen, bu bölgede inanılmaz bir çaba ile 240 vatandaşımıza ulaşıldı." dedi.

Yaşanan felaketin geniş bir bölgede etkili olduğuna ve can kayıplarının da yaşandığına değinen Vali Dağlı, şöyle konuştu:

"Ciddi bir afet ile karşı karşıya kaldık. Çok geniş bir alana sirayet etti ve mahsur vatandaşlarımıza ulaşmak bir hayli zordu. Tüm cesaretleriyle tehlikeyi göze alan ekipler bölgede takdir toplayan çalışma yürüttüler. Kurtarma çalışmasının ardından Valiliğimizce oluşturulan kriz merkezinde arama çalışmalarına başladık. Bu bölgelerde AFAD, JAK, SAK ve gönüllü ekiplerimiz titiz çalışma yürüttü. Kaybolan 7 vatandaşımızdan 5'ine ulaşıldı fakat 2 çocuğumuzu halen arıyoruz. Ekiplerimiz tüm güçleriyle titiz bir çalışma yürütüyor. Denize kadar olan 21 kilometrelik alanda yürütülen çalışmalarımız ilk günkü titizlikle yürütülüyor."

- Süreç

Düzce'de 17-18 Temmuz'da, Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen köyüyle Akçakoca'nın Esmahanım ve Uğurlu köyleri başta olmak üzere 45 köyü etkileyen sel ve toprak kaymasında, bölgeye "kırmızı alarm" koduyla hareket eden Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve polis helikopterleriyle köylerde mahsur kalan 240 vatandaş, zor coğrafya ve hava şartlarına rağmen bulundukları yerden alınarak güvenli bölgeye taşınmıştı.

İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri, daha sonra kaybolan Fatma (42), Cengiz (53) ve Kağan Töngel (3) ile anne Nilgün (39) ve kızları Funda (9), ikiz olan Sanem ve İlayda Sinem Kaplan'ı (7) bulabilmek için arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında Fatma Töngel'in, 21 Temmuz'da Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel'in, 22 Temmuz'da Uğurlu köyünde ikizlerden Sanem Kaplan'ın, 23 Temmuz'da da anne Nilgün ile kızı Funda Kaplan'ın cesedi bulunmuştu.