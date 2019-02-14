0553 313 94 23

Düzce'de servis minibüsünün otomobile çarptığı kaza

Kazada ağır yaralanan servisin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

14 Şubat 2019 Perşembe 11:03
Düzce'de servis minibüsünün otomobile çarptığı kaza

DÜZCE (AA) - Düzce'de işçileri taşıyan minibüsün otomobile çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan servisin sürücüsü, 3 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 11 Şubat'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan servis minibüsü sürücüsü Ali Çakır (70), hayatını kaybetti.

Çakır'ın cesedi, hastanenin morguna kaldırıldı.

Düzce'de, 11 Şubat'ta Ali Çakır yönetimindeki 81 S 0647 plakalı servis minibüsü, D-100 kara yolu Kaynaşlı ilçesi Doğanlı mevkisinde önünde seyreden Ömür Öztürk (40) idaresindeki 06 EF 2058 plakalı otomobile çarpmış, minibüs, daha sonra bir lokantaya girerek durabilmişti.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ömür Öztürk ile oğlu Kerem Öztürk (16), minibüs şoförü ile 10 yolcu çevredeki hastanelere kaldırılmış, otomobil sürücüsü Öztürk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:03
  1. Düzce
  2. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gözaltına alınan komiser yardımcıları adliyeye sevk edildi
    1. Gözaltına alınan komiser yardımcıları..
    2. "Adli ve idari hakim alımında ehliyet..
    3. İstanbul’da Göbeklitepe fotoğraf..
    4. Vali Bektaş, Havalimanı’nda ILS..
    5. Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
    6. Usta: "Samsun’da istihdamda problem..
    7. "Kalbindeki yetmezliği" aşkla tamamladı
    8. Azez’de YPG karşıtı protesto
    9. NASA Mars keşif aracı Opportunity'ye..
    10. TBMM 29. Başkanını seçecek
    11. Belçika’da ilkokul öğrencilerinin cami..
    12. Cezayir'de İslami kesim ve..
    13. Başkan Altay ve Angı’dan Akören ve..
    14. Pınarbaşı, Ürgüp ve Göreme..
    15. Genç kız evinin bir odasını iş yerine..
    16. "Türkeş ailesi olarak müteşekkiriz"
    17. Bilim ve barış kıtası Antarktika'da..
    18. GRAFİKLİ - Örgüt bağlantıları tek tek..
    19. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli..
    20. Karaman’da park halindeki araçlara..
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?