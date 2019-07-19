0553 313 94 23

Düzce’de selin oluşturduğu hasarın tespit çalışmalarına başlanıldı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında Düzce Valiliğine bağlı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmalarına başladı.

19 Temmuz 2019 Cuma 13:20
Düzce’de selin oluşturduğu hasarın tespit çalışmalarına başlanıldı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında Düzce Valiliğine bağlı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmalarına başladı.


Selin vurduğu Düzce’de yaralar sarılmaya başlandı. Selin etkisinin azalması ile ilçelerde oluşan hasar ortaya çıktı. Vatandaşlar kendi imkanları ile ev ve iş yerlerini basan sel suları ve çamurları temizliyor. Düzce Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, ev ve iş yerlerini tek tek dolaşarak hasar tespit çalışmalarına başladı. Vatandaşları tek tek ziyaret eden ekipler, yaşadıkları mal kaybı hakkında bilgi alıyor. Öte yandan ise, ulaşıma kapanan, elektrik ve su kesintilerinin yaşandığı köylerde ise aksaklıkların giderilmesi için çalışma başlatıldı.



“100 bin TL’ye yakın masrafım var”


İş yerinde yaklaşık 100 bin liralık hasarı bulunduğunu ifade eden Mustafa Durmuş, “Tarım aletleri ile uğraşıyorum. Kesim, bahçe motoru, patpatlar ve tırpan motorları satışı ve tamir işi ile uğraşıyorum. 25 yıldır hizmet veriyorum. Gece saat 01.00 sıralarında telefonum çaldı, dediler ki senin dükkan gitti. Dükkanın olduğu yere hızlıca geldik,buranın ana baba günü olduğunu gördük. Her taraf suydu, yapacak bir şey yok. Tüm müşterilerimin motorları, sele kapılmıştı. Ben genellikle tamir işi ile uğraşıyorum, emanet motorlar ve yapılmayı bekleyen motorlar vardı, hepsi gitti. Aşağı yukarı 100 bin TL’ye yakın masrafım var. Az önce yetkililer geldi, valilikten geldiklerini ve hasar tespiti yaptıklarını söylediler. Biz de dükkanımızı kendi çabalarımızla temizliyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 13:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serbest piyasada altın fiyatları
    1. Serbest piyasada altın fiyatları
    2. Denizli’de trans operasyonu: 12 gözaltı
    3. Ünye El Emeği Çarşısı hizmete sunuluyor
    4. Daire başkanı klavyede dünya şampiyonu..
    5. Başkan Büyükkılıç, ilçe belediye..
    6. Diş kliniğini hastaların ayağına..
    7. Suriyelilerin bayram yolculuğu başlıyor
    8. 5. Üniversite Tercih Fuarı,..
    9. Fas’ta İskandinav turistleri öldüren 3..
    10. 'Hedefim en iyi sezonumu geçirmek'
    11. Batman’da STK temsilcilerinden ‘uçuş..
    12. 11. Kalkınma Planı’nda tarım öncelikli..
    13. AKMEK’in el sanatları kursları yazın..
    14. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan..
    15. Antalya polisinden 15 Temmuz..
    16. BOTAŞ Gelişim, TKBL'de mücadele edecek
    17. Hisarcık’ta 4 branşta Yaz Spor Okulu..
    18. Milli Eğitim Müdürü Demir, Belediye..
    19. İstanbul merkezli 17 ilde "ByLock"..
    20. Düzce’de selin oluşturduğu hasarın..
    21. FETÖ’den tutuklu vali yardımcısının..
    22. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme..
    23. Kaleseramik'in Çeşme'de yenilediği..
    24. Kuzey Irak heyeti Van’da çiçeklerle..
    25. Taekwondocular "engel" tanımıyor
    26. YKS'de büyük başarı! İlk binde 103..
    27. Kurbağalı Dere temizleniyor
    28. Erzurum'a "jandarma komando tabur..
    29. Pençe Harekatı'nda terör örgütünün..
    30. Kaymakam Çalık, şehit askerin kabrini..
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?