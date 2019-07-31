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Düzce'de selden etkilenenlerin prim borçları 1 yıl erteleniyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:- "Devletimiz, Düzce'de kardeşlerimizin bu zor gününde hayat normale dönene kadar her daim yanında olacak. İşte bu nedenle vatandaşlarımızın 18 Ekim 2019'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumlarımıza başvurmaları halinde, 18 Temmuz 2019 öncesine ait süresi dolmuş borçları ile Eylül 2019 sonuna kadar tahakkuk edecek borçlarını bir yıl süreyle erteleyeceğiz"- "Hasar gören yerlerin en kısa sürede onarılması için gerek kamu, kurum, kuruluşlarımızla gerekse sivil toplum kuruluşlarımızla beraber gerekeni en iyi şekilde yapmaya devam etmekteyiz"- "Bir yandan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Biz de bir yandan sosyal yardım ve sosyal hizmetler konusunda Bakanlığımız personeliyle ihtiyaç analizi gerçekleştiriyor ve gereken yardımları ulaştırmaya devam ediyoruz"

31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:13
Düzce'de selden etkilenenlerin prim borçları 1 yıl erteleniyor

DÜZCE (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devletin Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasından etkilenen vatandaşların hayat normale dönene kadar her daim yanında olacağını belirterek, "İşte bu nedenle vatandaşlarımızın 18 Ekim 2019'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumlarımıza başvurmaları halinde, 18 Temmuz 2019 öncesine ait süresi dolmuş borçları ile Eylül 2019 sonuna kadar tahakkuk edecek borçlarını bir yıl süreyle erteleyeceğiz." dedi.

Selçuk, Düzce AFAD Kriz ve Koordinasyon Merkezi'nde Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ve diğer ilgililerle bir araya gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Selçuk, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 17 ve 18 Temmuz'da Düzce'de meydana gelen sel felaketinin herkesi derinden üzdüğünü dile getirerek, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sel ve heyelan felaketinde 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsatan Selçuk, "Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Bizler de acılı ailelerimizi ziyaret etmek, bir nebze de olsa yaraları sarmak için buradayız. Vatandaşlarımızın üzüntülerini paylaşmak için buradayız." diye konuştu.

Selçuk, devletin ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla seferber olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla daha önce de bakanlarımız ziyaret etti biliyorsunuz. Ekiplerimizle kurtarma çalışmalarımızdan psikososyal destek ve sosyal yardımlara kadar hep beraber buradayız. İlk yapılan hasar tespit çalışmaları neticesinde de 3 ilçeye bağlı 49 köyde, toplam 541 bina ve yapının sel ve heyelandan etkilendiği görüldü. Hasar gören yerlerin en kısa sürede onarılması için gerek kamu, kurum, kuruluşlarımızla gerekse sivil toplum kuruluşlarımızla beraber gerekeni en iyi şekilde yapmaya devam etmekteyiz. Bir yandan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Biz de bir yandan sosyal yardım ve sosyal hizmetler konusunda Bakanlığımız personeliyle ihtiyaç analizi gerçekleştiriyor ve gereken yardımları ulaştırmaya devam ediyoruz."

Düzce'deki Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıflarına belli miktarda nakit kaynak aktardıklarını belirten Bakan Selçuk, 3 ayrı ekiple psikososyal destek vermeyi sürdürdüklerini bildirdi.

- "Vatandaşın yayında olmaya devam edeceğiz"

Selçuk, afetzedelerin yeme, içme ve giyim gibi ihtiyaçların karşılanmaya devam ettiğini ifade ederek, "Gerek hükümet gerekse Bakanlık olarak sonraki süreçte vatandaşlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Vatandaşların prim borçlarına ilişkin açıklamalarda da bulunan Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Devletimiz, Düzce'de kardeşlerimizin bu zor gününde hayat normale dönene kadar her daim yanında olacak. İşte bu nedenle vatandaşlarımızın 18 Ekim 2019'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumlarımıza başvurmaları halinde, 18 Temmuz 2019 öncesine ait süresi dolmuş borçları ile Eylül 2019 sonuna kadar tahakkuk edecek borçlarını bir yıl süreyle erteleyeceğiz.

Dolayısıyla Düzceli vatandaşlarımızın birinin bile süreçten etkilenmemesi için en üstün gayreti sarf edeceğiz. Bugün hep birlikte bir olma, beraber olma günü ve inşallah acılarımızı beraber sarma günü. En büyük temennimiz, böyle acıların bir daha yaşanmaması. Rabbim, bir daha yaşatmasın diyoruz. Bir kez daha vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil diliyorum."

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:13
  1. Zehra Zümrüt Selçuk

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