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Düzce’de selde kaybolan 7 kişiyi arama çalışması sürüyor

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan 4’ü çocuk 7 kişiyi arama çalışmaları 205 personelin katılımıyla hava, kara ve denizden yapılan aramalarla devam ediyor.

19 Temmuz 2019 Cuma 12:20
Düzce’de selde kaybolan 7 kişiyi arama çalışması sürüyor

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan 4’ü çocuk 7 kişiyi arama çalışmaları 205 personelin katılımıyla hava, kara ve denizden yapılan aramalarla devam ediyor.


Düzce’de geçtiğimiz gün meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesi Esmahanım Köyünde kaybolan 4’ü çocuk 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmaları Sakarya AFAD’dan 12 personel ve 3 köpek, Bursa AFAD’dan 11 personel ve 1 köpek, Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne ait toplam 3 helikopter ve 1 uçak ile havadan ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca da kıyı ve denizden arama çalışmaları destekleniyor. Aramalar hakkında Düzce Valiliği’nden, yaşanan sel felaketiyle ilgili yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığından toplam 5 adet helikopter ile Sakarya ve Zonguldak AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma personellerinin bölgeye sevk edildiği, hasar ve tespit çalışmalarına başlanıldığını belirtildi. Ayrıca, yaşanan afet nedeniyle acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla 500 bin TL Acil Yardım Ödeneği gönderildiği ifade edildi.


Düzce Valiliği, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamanın devamında, “Cumayeri ve Akçakoca ilçelerine bağlı köylerden toplam 219 vatandaş mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılarak güvenli alanlara sevk edildi. Cumayeri, Akçakoca ve Gölyaka ilçe merkez ve köylerinde etkilenen toplam 24 yerleşim biriminde meydana gelen elektrik kesintilerinde onarım çalışmaları devam ediyor. Sel ve su baskınlarından etkilenen 135 vatandaş için barınma yerleri (öğrenci yurdu içerisinde) tahsis edilerek, 50 vatandaş yakınlarının yanına yerleştirildi.Türk Kızılay’ı tarafından bin 500 kişilik gıda dağıtımı gerçekleştirildi. Haberleşme hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla 1 Mobil Baz istasyonu kuruldu” denildi.


Ayrıca, diğer tüm çalışmaları yürütmek üzere sahada 205 personel, 30 araç, 8x8 araç ve 6 köpeğin yer aldığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:20
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