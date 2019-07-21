Düzce’de selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmasının 4’üncü günü tamamlandı Düzce’de, sel felaketinde kaybolan ve henüz ulaşılamayan 5 kişiyi arama çalışmalarında 4’üncü gün tamamlandı.

Düzce’de, sel felaketinde kaybolan ve henüz ulaşılamayan 5 kişiyi arama çalışmalarında 4’üncü gün tamamlandı.

Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde yaşayan ve sel felaketinde kaybolan 4’ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde 250 kişilik ekiple başladı. AFAD, UMKE, AKUT, DAKA ve JAK ekiplerinin karadan, havadan ve sudan yaptıkları aramalarda, kaybolan vatandaşlardan Cengiz Töngel’in (53) cesedi Uğurlu köyünden geçen Kıran deresi ile Melen Çayı arasında balçık içinde bulundu. Aramalarını Cengiz Töngel’in bulunduğu alanda yoğunlaştıran ekipler, çalışmalarını saat 19.45’te sonlandırdı.

Kaybolan 5 vatandaşı arama çalışmaları yarın devam edecek.

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