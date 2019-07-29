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Düzce’de selde kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulundu

Düzce’de selin vurduğu Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kaybolan 3 yaşındaki Kağan Töngel’in cansız bedenine Kocaali ilçesi Kozluk Mahallesi mevki’inde ulaşıldı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:42
Düzce’de selde kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulundu

Düzce’de selin vurduğu Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kaybolan 3 yaşındaki Kağan Töngel’in cansız bedenine Kocaali ilçesi Kozluk Mahallesi mevki’inde ulaşıldı.


Düzce’de, 18 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde yaşayan 2 aileden 4’ü çocuk 7 kişi kayboldu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları kapsamında Esmahanım köyü ile Uğurlu köyü arasındaki bölgede Fatma Töngel (42), Cengiz Töngel (53), Sanem Kaplan (7), Nilgün Kaplan (43) ve Funda Kaplan’ın (10) cansız bedenleri bulunmuştu. Selde kaybolan çocuklardan Sinem Kaplan’ın da dün cansız bedenine ulaşan ekipler 12. günde, kayıp olan 3 yaşındaki Kağan Töngel’i bulmak için sabahın erken saatinde 316 personel, 68 araç, 3 adet 8x8 anfibik, 8 bot, 10 köpek ile arama çalışmalarına başlamıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda erkek çocuğuna ait olduğu değerlendirilen bir ceset bulundu.


Kocaali ilçesi Kozluk Mahallesi mevki’inde bulunan cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 3 yaşındaki Kağan Töngel’in cansız bedeni ise bulunduğu yerden alınarak Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Öte yandan, Sinem Kaplan’ın cenazesi de Düzce Aziziye Mahallesi Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:42
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