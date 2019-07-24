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Düzce’de, selde kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Düzce’de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları 7.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:06
Düzce’de, selde kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Düzce’de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları 7. gününde de devam ediyor.


Düzce’de, 17 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım Köyü’nde yaşayan 2 aileden 4’ü çocuk 7 kişi kaybolmuştu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları kapsamında, Esmahanım Köyü ile Uğurlu Köyü arasındaki bölgede Fatma Töngel (42), Cengiz Töngel (53), Sanem Kaplan (7), Nilgün Kaplan (43) ve Funda Kaplan’ın (10) cesetleri daha önce bulunmuştu.


Selde kaybolan çocuklardan Kağan Töngel ve Sinem Kaplan’ı arama çalışmaları 7. gününde de devam ediyor. Bölgeye gelen çok sayıda AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarında, Esmahanım ve Uğurlu köylerinde civarlarında ekipler bölgelere ayrılarak geniş tarama yapıyor.


250 personel, 48 araç, 8 kurtarma botu, 13 arama kurtarma köpeği ve 3 helikopterle devam eden çalışmalarda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri de özel kıyafetlerle Melen Çayı’nda arama yapıyor.


Arama çalışmalarının yanı sıra, Esmahanım Köyü ve Uğurlu köyleri mevki’ilerinde selin getirdiği ağaçlar ve toprak, iş makineleri tarafından temizleniyor.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:06
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