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Düzce’de, selde kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları 10’uncu gününde devam ediyor

Düzce’de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları 10’uncu gününde devam ediyor.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:05
Düzce’de, selde kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları 10’uncu gününde devam ediyor

Düzce’de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları 10’uncu gününde devam ediyor.


Düzce’de, 17 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahım Köyü’nde yaşayan 2 aileden 4’ü çocuk 7 kişi kayboldu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları kapsamında, Esmahanım Köyü ile Uğurlu Köyü arasındaki bölgede Fatma Töngel (42), Cengiz Töngel (53), Sanem Kaplan (7), Nilgün Kaplan (43) ve Funda Kaplan’ın (10) cansız bedenleri bulunmuştu. Selde kaybolan çocuklardan Kağan Töngel ve Sinem Kaplan’ı arama çalışmaları 10’uncu gününde sabah saatlerinde başladı. Bölgeye gelen çok sayıda AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarında, Esmahanım ve Uğurlu köylerinde civarlarında ekipler bölgelere ayrılarak geniş tarama yapıyor.


Devam eden çalışmalarda, İstanbul Belediyesi itfaiyesine bağlı su altı kurtarma ve Yalova Deniz Polisi ekipleri Kıran Deresi ile Melen Çayı’nın birleşme noktasında arama çalışması yürütüyor. Arama çalışmalarının yanı sıra, Esmahanım Köyü ve Uğurlu köyleri mevkilerinde selin getirdiği ağaçlar ve toprak iş makineleri tarafından temizlenerek felaketin izleri silinmeye çalışılıyor.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:05
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