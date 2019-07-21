0553 313 94 23

Düzce’de sel felaketinin yaraları sarılıyor

Düzce’de selden etkilenen bölgelerde yaraların sarılması için çalışmalar devam ederken, vatandaşlar da normal hayata dönmeye çalışıyor.

21 Temmuz 2019 Pazar 14:50
Düzce’de sel felaketinin yaraları sarılıyor

Düzce’de selden etkilenen bölgelerde yaraların sarılması için çalışmalar devam ederken, vatandaşlar da normal hayata dönmeye çalışıyor.


Düzce’de 2 kişinin cesedinin bulunduğu, kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra selden etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşların yaraları da sarılıyor. Selden etkilenen ve afet bölgesi ilan edilen Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu ve Esmahanım köylerinde Kızılay, AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ekipleri selin etkilerini ortadan kaldırmak için aralıksız çalışıyor. Afetten etkilenen köylere kesintisiz bir şekilde gıda, su, temel ihtiyaç maddeleri ve hijyen maddeleri sağlanırken, sağlık hizmetlerinin de aksamaması için köylere mobil sağlık istasyonları kuruldu. Türk Kızılayı tarafından günde üç öğün yemek dağıtımı ve diğer ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı devam ediyor.



“Devlet bizi yalnız bırakmadı”


Selden zarar gören Uğurlu köyünde esnaflık yapan Ali Rıza Bilgin, çalışmalardan memnun olduğunu belirterek, “Bu köyde saat 8 civarlarında büyük bir sel geldi. Evlerimizi, dükkanlarımızı, çarşı içini su bastı. Su bastıktan sonra biz tepelere kaçtık. Allah razı olsun hemen kaymakamımız, valimiz, milletvekillerimiz bize destek çıktılar. Bizi mağdur etmediler. Çok şükür devlet bizi yalnız bırakmadı. Çalışmalardan memnunuz. Bir sıkıntı yaşamadık. Tabii yaralar sarılıyor. Bunlar kolay değil. Birkaç günlük iş değil, 5-10 gün sürecek gibi görünüyor” dedi.



“El ele verdik, inşallah başaracağız”


Uğurlu köyünde çiftçilikle uğraşan Çetin Tokgöz ise, “Köyümüz büyük bir sel felaketi yaşadı. Maddi kayıplarımız çok. Allah’tan can kaybımız yok. Devletimizin bütün kurumları bütün hizmetiyle burada. Normal bir hayata geçmenin peşindeyiz. İnşallah da başaracağız. Şu an her şey çok güzel gidiyor. Çalışmalardan memnunuz. Devlet babamız başımızda. Allah tekrarını yaşatmasın. Kızılay bütün yemek ihtiyaçlarımızı karşılıyor. AKUT, DAKA, bütün sivil toplum kuruluşları hepsi burada. El ele verdik, kitlendik, çalışıyoruz. İnşallah başaracağız” şeklinde konuştu.


Tokgöz, tarım arazilerinin de selden zarar gördüğünü ifade ederek, “Mısır tarlalarımız battı. Fındıklıklarımız uçtu. Bunları devlet yazacak. Gerekli zararlarımızı karşılayacak veya bizim borçlarımızı erteleyecek. En önemli sorunumuz bu. Borçlarımızı ertelemeleri gerekiyor” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 14:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ot biçme makinesinden fırlayan parça hayattan kopardı
    1. Ot biçme makinesinden fırlayan parça..
    2. Bülent Turan’dan ’İntepe Toplu Konut..
    3. Yanlışıkla kırdığı borunun içinden..
    4. (Düzeltme) Yerli turist yaz tatili..
    5. Türk Eczacıları Birliği sonuç..
    6. Samsunspor Bolu’da güç depoladı
    7. Konukoğlu, Anadolu’nun en etkin iş..
    8. Silivri’de bot alabora oldu: 1 kişi..
    9. 16 yaşındaki çocuk sokakta yürüyen..
    10. Mersin’de 3 gün sanat ve spor konuşuldu
    11. Sarıveliler’de geleneksel sıla şenliği
    12. Alaçatı’da makilik yangını ucuz..
    13. Erdoğan talimat vermişti! Alparslan..
    14. Deprem profesöründen rahatlatan..
    15. 27 yıl sonra mezrasına dönen 82..
    16. DİKA destekledi, şehit kaymakamın..
    17. KKTC’de Alparslan Türkeş Müzesi açıldı
    18. Bin 600 rakımda karakucak güreşleri
    19. 5 kişilik ailenin motosikletle..
    20. Polis yasadışı sanal bahis oynatan..
    21. Deniz kirliliğine soruşturma
    22. Türkiye'de erken seçim yapılmalı mı?..
    23. Yaralanan terörist Zap'a atladı!
    24. Kalp hastası askeri helikopterle..
    25. Pakistan Başbakanı'nın ilk ABD..
    26. Düzce’de selde 160 bin 500 tavuk, 59..
    27. Asansörde mahsur kalan 3 kişiyi..
    28. Siyah noktalardan kurtulmanın en..
    29. Mersin’de ’Kullanmadığımız oyuncakları..
    30. Yayladan gelen araç Antalya sıcağında..
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1'inci S-400 Filosu'nun arması belli oldu! Bakın kimi koydular
    1'inci S-400 Filosu'nun arması belli oldu! Bakın kimi koydular
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi