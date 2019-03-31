Düzce’de sandıklar kapandı oy saymaya geçildi DÜZCE(İHA) – Düzce’de sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi saatlerin 17.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi saatlerin 17.00’ı göstermesi ile sona erdi. Sandıkların kapanması ile oy sayma işlemine geçildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılan ilk seçimde sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı.

Düzce’de vatandaşlar belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve muhtarları seçmek için sabah saatlerinde sandık başına gitmişti. Sandıklar saat 17.00’yi göstermesi ile birlikte oy verme işlemi sona erdi, oy sayımına geçildi.

273 bin 272 seçmenin bulunduğu Düzce’de sandığa gitme oranı yüksek olarak gözükürken yeni belediye başkanlarının kimlerin olacağı merakla bekleniyor.

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