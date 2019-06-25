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Düzce’de polis kuş uçurtmuyor

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde yaptıkları uygulamalarla kural tanımayan sürücülere göz açtırmıyor.

25 Haziran 2019 Salı 12:24
Düzce’de polis kuş uçurtmuyor

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde yaptıkları uygulamalarla kural tanımayan sürücülere göz açtırmıyor. Yapılan denetimlerde uygulama noktasından kaçmaya çalışan motosiklet sürücüleri Yunus Timleri tarafından yakalanarak uygulama noktasına getirildi.


Yaz aylarında kural tanımaz sürücülerin önüne geçmek ve suç unsurların yakalanması amacıyla şehir merkezinde 12 noktada yapılan Huzur ve Güven ortamının devamının sağlanması amacı ile halkımızın yoğunlukta bulunduğu cadde sokaklar, alışveriş merkezleri ve trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda gürültü yaparak çevreye ve trafik güvenliğine zarar veren abart egzoz, modifiyeli araç, motosiklet ve pat pat araçlarına yönelik olarak Asayiş, Trafik, Çevik, TEM, KOM ekiplerinin ortak yaptığı uygulamalarda 407 şahısa GBT sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalarda yoklama kaçağı olduğu belirlenen 2 şahısa tebliğler polisler tarafından yapıldı. Ayrıca uygulamalarda trafik yönünden 382 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 77 araca 70 bin 777 TLidari para cezası uygulanırken 22 Motosiklet, 4 Otomobil ve 1 Pat Pat trafikten men edildi.


Kaçakları yunuslar getirdi


Uygulama noktasında polisleri görerek kaçmaya çalışan sürücüler için ise Yunus Timleri hazır bekledi. Uygulama noktasdında polisleri görerek kaçmaya çalışan özellikle motosiklet sürücülerini Motorlu Asayiş Yunus Timleri yakalayarak, sorgularının yapılması için uygulama noktasına getirdi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:24
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