Düzce'de "patpat" ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

DÜZCE (AA) - Düzce'de kamyonet ile çarpışan tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, M.C. yönetimindeki 54 DH 501 plakalı kamyonet ile Mehmet Ulutaş'ın (60) kullandığı "patpat" diye tabir edilen tarım aracı çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Ulutaş, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Ulutaş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.



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