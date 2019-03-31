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Düzce’de oy verme işlemleri başladı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de oy verme işlemi sabah saat 08.

31 Mart 2019 Pazar 08:27
Düzce’de oy verme işlemleri başladı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de oy verme işlemi sabah saat 08.00 itibariyle başladı. Düzce’de 273 bin 272 kişi sandık başına gidiyor.


Tüm yurtta olduğu gibi Düzce’de de oy verme işlemi sabah 08.00’da başladı. Düzceliler Belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclis üyeliği ve muhtarlık için toplam 988 sandıkta 273 bin 272 kişi adaylara desteklediği adaylara oy verecek. Akşam 17.00’a kadar oy verme işlemi devam edecek. Önceki seçimlere bakıldığında bu seçimde de Düzce’de sandığı gitme oranının yüksek olması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 08:27
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