Düzce'de otomobil traktörle çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Necati Demirtaş idaresindeki 81 EV 961 plakalı otomobil, Düzce-Gölyaka bağlantı yolunun Küçükahmetler mevkisinde önünde seyreden Yılmaz Arslan yönetimindeki 81 DZ 159 plakalı traktöre çarptı.

Çapmanın etkisiyle yola savrulun otomobil karşı yönden gelen Mehmet Küçük idaresindeki 81 AAJ 563 plakalı otomobille de çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Demirtaş ile diğer araçta bulunan Mehmet ve Selami Küçük ağır yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Demirtaş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AK Parti milletvekili ile belediye başkanı yardıma koştu

Diğer iki yaralının ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bu arada bir programdan dönen Düzce AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir ve Belediye Başkanı Dursun Ay, kazayı görünce araçlarından inerek, ekiplere yardım etti, vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Ay, muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın önlerinde olduğunu belirterek, "Gördük, hemen indik, yardım etmeye çalıştık. Durumlarını tam bilmiyorum ama kötü görünüyorlardı." diye konuştu. Öte yandan, önce traktöre daha sonra otomobile çarpan aracın yerinden çıkan ve çalışmaya devam ederek yol ortasında fırlayan motorunu, itfaiye ekipleri su sıkarak durdurdu.