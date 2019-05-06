Düzce‘de ormanda tatbikat

DÜZCE(İHA) – Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer başkanlığında, üretim çalışmalarını ve İş Güvenliği konularını içeren eğitim tatbikatı Düzce Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Samandere Orman İşletme Şefliğinde yapıldı.

İki aşamalı olarak düzenlenen eğitimin birinci kısmında Samandere Orman İşletme Şefliğinde, doğru ağaç kesme teknikleri, 6331 sayılı iş kanununa göre uyulması gereken hususlar, ağaçların nasıl boylanacağı ve değerlendirileceği ile ilgili bilgiler katılımcılara, Tatlıdere Orman İşletme Şefi Ali Kabaoğlu tarafından anlatılarak, uygulamalı olarak gösterildi. Uygulamada karşılaşılan sorunların katılımcılar tarafından dile getirilip karşılıklı olarak değerlendirilmesinin ardından eğitimin birinci kısmı tamamlandı.

Öğleden sonra Beyköy Orman Emvali Deposunda devam eden eğitimin ikinci kısmında üretimde görevli tüm şef ve memurlara standardizasyon, ölçüm ve tasnif işlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılarak özellikle tomruk-kâğıtlık ayrımının iyi yapılması gerektiği hususu vurgulandı.

Daha sonra Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer başkanlığında toplantı yapıldı. 2018 yılında ve özellikle dikili satışlarda karşılaşılan sorunlar ve 2019 yılında belirlenen programların iş termin planında yer alan takvime uygun olarak gerçekleştirilmesi için tüm tedbirlerin bir an önce alınması ve uygulamaya geçilmesi talimatının ardından kazasız bir yıl temennisi ile eğitim sona erdi.