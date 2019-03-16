0553 313 94 23

Düzce’de Orman ürünleri sanayicileri OSB için bir araya geldi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 3. Meslek Grubuna dahil olan ve Orman Ürünleri Sanayisinde faaliyetlerini sürdüren üyeler, Orman Ürünleri İhtisas OSB’si için bir araya geldi.

16 Mart 2019 Cumartesi 09:32
Düzce’de Orman ürünleri sanayicileri OSB için bir araya geldi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 3. Meslek Grubuna dahil olan ve Orman Ürünleri Sanayisinde faaliyetlerini sürdüren üyeler, Orman Ürünleri İhtisas OSB’si için bir araya geldi.

 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin önceki yıllarda orman ürünleri konusunda Düzce’nin çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı ile birlikte yeniden aynı dinamizmi yakalayabilmek adına bir ihtisas organize sanayi bölgesi oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Çilimli OSB kısmında önemli derecede işlemleri tamamlanmış ve bu yapılanma için uygun arazinin olduğunu aktaran Tuncay Şahin, 15 Nisan’a kadar sektördeki üyelerden talepleri toplayacaklarını, bu aşamadan sonra ise yer tahsislerine hızlıca başlanacağını ifade etti.

 

İstihdam 2019 kampanyası hakkında da üyelere bilgiler veren DTSO Başkanı Şahin, sanayicilerden bu noktada özveri beklediklerini, ülkede istihdamını arttırmak noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica etti.

 

Tuncay Şahin’in konuşmasının ardından söz alan İş İnsanı İbrahim Sancaklı, kendisinin de orman ürünleri konusunda ham aşamadan başlayarak şu anda sandalye üretimi yaptığını hatırlatarak, değişen dünya ekonomisinde yeniliğe açık olmanın, birlikte hareket edebilmenin ve organize olmanın büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

 

Toplantı iş insanlarının soru ve taleplerinin alınmasıyla sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 09:32
  1. Düzce
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Motosiklet Federasyonundan "vefa" sezonu
    1. Motosiklet Federasyonundan "vefa"..
    2. LTSO’dan istihdam seferberliği
    3. Başkan Yaşar’amotosikletli karşılama
    4. Jandarma uzman erbaş alımı son dakika..
    5. Karadenizliler Yenimahalle’de bir..
    6. Tırın lastiği patladı, araç alev alev..
    7. ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik..
    8. Şırnak'ta evlerde doğal gaz sevinci
    9. “Bireysel deyip işin içerisinden..
    10. Osmanlı Devleti’nin nadide hazineleri..
    11. Ağzıyla dünyayı çekiyor
    12. Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye..
    13. Düzce’den Avrupa’ya iki ayda bin 775..
    14. Kozan’da “Kozan Değerleriyle..
    15. Genç iş adamının acı sonu
    16. Meteoroloji "polen" tahmininde de..
    17. Kadın çiftçiler tarımsal eğitimlerden..
    18. Şehit güvenlik korucu Ertaş için..
    19. Başkan Gümüş, Çanakkale Şehitlerini..
    20. Bursa’da kamyonetle kamyon çarpıştı
    21. Kadıköy'de yangın
    22. Ilıca Sarıkız Kadınlar ve Erkekler..
    23. Başkan Gürün’den 18 Mart Çanakkale..
    24. Beyin kanaması geçiren İsmet Özel..
    25. Dumlupınar şiiri, sosyal medyada büyük..
    26. Şalvarlı kadınlar hayatlarında ilk kez..
    27. Refüje çarpan otomobilin şoförü..
    28. Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü'nü..
    29. Göçmen kaçakçısı 2 kişi adliyeye sevk..
    30. Eğitim Bir-Sen hizmet binasını Genel..
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Bakan Soylu'dan çok sert sözler: O iki hayvanın burnundan getirmezsek namerdiz
    Bakan Soylu'dan çok sert sözler: O iki hayvanın burnundan getirmezsek namerdiz
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler