Düzce'de motosiklet yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

DÜZCE (AA) - Düzce'de, motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Müslüm Kuru'nun kullandığı plakasız motosiklet, D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Beyciler mevkisinde, yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Kuru ile Kezban Kıdış, kızı G. Kıdış ve Burak Hamarat yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Müslüm Kuru, Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan bağlantı yolu, kaza yerinin temizlenmesinin ardından trafiğe açıldı.

Öte yandan, motosikletten düşen bir piknik tüpü de polis ekiplerince tehlike oluşturmaması için olay yerinden kaldırıldı.