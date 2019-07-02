Düzce'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mehmet Altınkayık yönetimindeki 81 FH 174 plakalı minibüs, Düzce-Yığılca bağlantı yolunun Dutlar mevkisinde, Ahmet Kara idaresindeki 14 AD 204 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçta sıkışan sürücü Kara ve henüz kimliği belirlenemeyen biri çocuk 2 kişi, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden güçlükle çıkarıldı. Yaralanan sürücüler ile 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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