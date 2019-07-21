Düzce’de kayıp 6 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı Düzce’de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 6 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Düzce’de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 6 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Düzce’de 17 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahım Köyü’nde yaşayan 4’ü çocuk 7 kişi kaybolmuştu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz gün Esmahanım Köyü ile Uğurlu Köyü arasındaki dere yatağında Fatma Töngel’in cansız bedeni bulundu.

Selde kaybolan 4’ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları 4’üncü gününde sabah saatlerinde başladı. Arama çalışmaları kapsamında Uğurlu köyü mevkiinde Kıran deresi ile Melen çayının birleştiği yerde bir erkek cesedi bulundu.

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