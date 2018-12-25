Düzce'de kar yağışı etkili oluyor

DÜZCE (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi ve Düzce-Zonguldak Bağlantı Yolu'nda kar yağışı etkisini arttırdı.

Şehir merkezi, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Hiciz, Şifalı Su ve Tepeköy mevkileri ile D-100 kara yolunun Çoban, Kervan ve Bolu Dağı kesiminde sürücüler, yoğun yağış nedeniyle ulaşımda zorluk yaşıyor.

Kara yolları ekipleri ise bölgelerdeki tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Emniyet ekipleri de sürücülere yakın takip yapmamaları ve uyarı işaretlerine uymaları konusunda hatırlatmalarda bulunuyor.

Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini arttırması bekleniyor.