Düzce'de kar yağışı

DÜZCE (AA) - Düzce'de etkili olan kar nedeniyle Gölyaka ve Cumayeri ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

Kentte, iki gündür süren kar, sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 30 santimetre olarak ölçüldü.

Kar nedeniyle Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Öte yandan, il genelinde ulaşıma kapanan 63 köy yolunun İl Özel İdaresine bağlı 49 ekip tarafından başlatılan çalışmalarla açıldığı, şu an itibarıyla kapalı yol bulunmadığı bildirildi.