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Düzce'de kan donduran olay! Önce boğazını kesti daha sonra da...

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, husumetli olduğu Musa Y. tarafından boğazı kesilen ve sırtından bıçaklanan Nurdahan Karaoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan Musa Y. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 06:13
Düzce'de kan donduran olay! Önce boğazını kesti daha sonra da...

Düzce'de kan donduran bir olay meydana geldi. 

Olay, akşam saatlerinde, Akçakoca Merkez cami önünde meydana geldi. Husumetli olan Musa Y. ile Nurdahan Karaoğlu sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle, Musa Y. cebindeki bıçağı çıkarıp, Karaoğlunun önce boğazını kesti daha sonra sırtından defalarca bıçakladı. Karaoğlu kanlar içerisinde yere yığılırken, Musa Y. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Nurdahan Karaoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Akçakoca’da bıçaklı kavga: 1 ölüdaha fazla video için

Musa Y. polis ekiplerince yakalanarak göz altına alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 05:54
  1. Düzce
  2. Nurdahan Karaoğlu
  3. Akçakoca

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