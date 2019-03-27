Düzce’de kadınlarda evlenme yaşı 24,4 DÜZCE(İHA) – Düzce’de ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 27,6 kadınlarda 24,4 oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 27,6 kadınlarda 24,4 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Düzce ilinde Ortalama ilk evlenme yaşı, 2018 yılında erkekler için 27,6, kadınlar için 24,4 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 3,2 yaş olarak gerçekleşti.

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