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Düzce’de kadın girişimciler kooperatifleşiyor

Düzce Ticaret ve Sanayi odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Başkanı Aslıhan Akbal Tüysüz Başkanlığında gerçekleştirilen, Kooperatifçiliği Geliştirme toplantısı Düzce Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

25 Haziran 2019 Salı 16:18
Düzce’de kadın girişimciler kooperatifleşiyor

Düzce Ticaret ve Sanayi odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Başkanı Aslıhan Akbal Tüysüz Başkanlığında gerçekleştirilen, Kooperatifçiliği Geliştirme toplantısı Düzce Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi.


Toplantıya; Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Ağan, Düzce Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım ve Müdür Yardımcısı Habip Aydın, Nilüfer Kadın Kooperatifi Başkanı Selma Demirelli ve İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri katılım sağladı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aslıhan Akbal Tüysüz, Kadın Girişimciliğinin farkındalığı ve önemine değinirken, kadınların doğal yeteneklerinden katma değer kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti.


Kadın girişimciliğinin arttırılması, kolektif ve organize olabilme yeteneklerinin kazandırılmasının kurul olarak öncelikli hedefleri olduğunu belirten Tüysüz, bu amaç doğrultusunda kamu kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları ve kooperatifler gibi birçok iş ortağıyla beraber hareket ettiklerini de sözlerine ekledi.


Düzce Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar ve Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım da kooperatifleşme, kadınlara mentörlük desteği verilmesi konularında oluşuma tam destek vereceklerini ifade ederek, kadınların kooperatifleşmesine verilecek olan desteklerin devlet politikası olduğunu belirttiler.


Toplantını son bölümünde, Nilüfer Kadın Kooperatifi Başkanı Selma Demirelli katılımcılara Kadın kooperatifçiliği ile ilgili iki ayrı video sunumu izlettirdi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:18
  1. doğa

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