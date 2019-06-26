Düzce'de kaçak içki operasyonu

DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Burhaniye Mahallesi'ndeki tekel büfesinde 2 şahsın kaçak içki üretimi yaptığını belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, bin 548 litre, toplamda 2 bin 212 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri salıverildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Jandarma Komutanlığınca alınan istihbari bilgi neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ve arama kararı uyarınca, Düzce merkezde faaliyet gösteren tekel büfesinde yapılan aramada, 703 şişe votka, 596 şişe rakı, 913 şişe viski olmak üzere toplam 2 bin 212 şişe halinde bin 548 litre kaçak alkollü içki ile 134 tabanca fişeği ele geçirilmiştir."